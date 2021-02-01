В ДТП посреди дня в Омске пострадала 8-летняя девочка

Девочке понадобилась медицинская помощь. Фото: Сергей ГАПОН

Накануне днем об аварии в поселке Чередовой сообщили в Госавтоинспекцию около 12:30. Инцидент произошел на улице Демьяна бедного, недалеко от частного сектора.

Как удалось выяснить сотрудникам ведомства на месте аварии, 28-летний омич за рулем автомобиля марки "Датсун" не заметил ребенка, перебегавшего дорогу и допустил наезд. Девочка 8 лет пострадала, за ее здоровьем наблюдают медики. Также сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

Сейчас по факту наезда проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям водителя.