Омича, истязавшего двоих маленьких детей, задержали и хотят заключить под стражу

Папашу-садиста хотят отправить в СИЗО на время следствия.

Омские следователи за два часа установили личность и задержали отморозка, издевавшегося над двумя маленькими детьми. Как выяснилось вскоре – его собственными.

Обо всем стало известно после того, как знакомая этой семьи, выложила в соцсети видео, снятое матерью малышей. Сама женщина делать этого не решалась – муж держал в страхе и ее.

На записи видно, как мужчина придумал зверском развлечение: поднимает детей на высоту своего роста и со всей силы кидает лицом на пол. После того, как малыши заливаются слезами от боли и кричат, приказывает им замолчать.

Личность папаши-садиста уже установили. Им оказался 45-летний рецидивист, сидевший за кражу. Дело передано из полиции в следком.

– В отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних),– сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По предварительным данным, в настоящее время состояние здоровья детей (5-летнего мальчика и 8-летней девочки ) не вызывает опасения. Сейчас с подозреваемым работают следователи, на допросе он признался в содеянном. Следствие намерено избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.