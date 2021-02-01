На несанкционированном митинге в Омске задержали 62 человека

Всего в акции участвовало около 550 человек, по данным полиции. Фото: ВКонтакте

В Омске 31 января прошел митинг. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, акция была несогласованной. Разрешение на нее власти не выдавали.

Около полудня к Ленинградской площади вышли несколько сотен омичей. Колонной они прошли от этой точки до Соборной площади. Во время акции сотрудники полиции по громкоговорителям просили людей разойтись и напоминали, что митинг несанкционированный и проходит с нарушениями.

Всего же, по данным омской полиции, в митинге участвовало около 550 человек. По его итогам были задержаны и доставлены в отделения 62 сибиряка.