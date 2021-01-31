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Происшествия

За один день омич убил двух таксистов, чтобы угнать их автомобили

Задержать его удалось по горячим следам
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Жертвами омича стали двое водителей такси за сутки.

Жертвами омича стали двое водителей такси за сутки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром омичи на улице Средняя обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. В полицию сообщение об этом поступило в 9:30 утра. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" и стали искать виновника произошедшего.

Оказалось, что убитый работал таксистом и его автомобиль пропал. Следствие выяснило, что к его убийству причастен 18-летний ранее судимый омич. Сегодня утром он напал на водителя с ножем. Тело он оставил на улице, а на автомобиле марки "КИА" поехал кататься. Но молодой человек быстро папл в ДТП. Чтобы не участвовать в разборках, омич бросил автомобиль и уже через час нашел новое средство передвижения, заполучив его аналогичным способом. На этот раз жертвой стал 43-летний таксист на "Вольво".

Как уточнили в пресс-службе следкома, подозреваемый задержан, и решается вопрос о его заключении под стражу. Угнанные машины тоже уже нашли. Но следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося.

Криминал