За один день омич убил двух таксистов, чтобы угнать их автомобили

Жертвами омича стали двое водителей такси за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня утром омичи на улице Средняя обнаружили труп мужчины с ножевым ранением. В полицию сообщение об этом поступило в 9:30 утра. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" и стали искать виновника произошедшего.

Оказалось, что убитый работал таксистом и его автомобиль пропал. Следствие выяснило, что к его убийству причастен 18-летний ранее судимый омич. Сегодня утром он напал на водителя с ножем. Тело он оставил на улице, а на автомобиле марки "КИА" поехал кататься. Но молодой человек быстро папл в ДТП. Чтобы не участвовать в разборках, омич бросил автомобиль и уже через час нашел новое средство передвижения, заполучив его аналогичным способом. На этот раз жертвой стал 43-летний таксист на "Вольво".

Как уточнили в пресс-службе следкома, подозреваемый задержан, и решается вопрос о его заключении под стражу. Угнанные машины тоже уже нашли. Но следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и мотивы случившегося.