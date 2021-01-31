Коронавирусом в Омской области за сутки заразилось 177 человек

Число новых заражений продолжают постепенно снижаться. Фото: Олег УКЛАДОВ

По последним данным в Омской области коронавирусом заразились 177 человек, из них лечиться дома остались 115, а в ковидные госпитали с более тяжелыми симптомами попали 62 человека. За все время наблюдений в регионе выявили 37 247 пациентов с ковидом.

За сутки выздоровели 82 человека, всего с начала пандемии в Омской области выздоровели 24 355 пациентов.

К несчастью, за сутки скончались 5 омичей, всего же коронавирус унес жизни 1 084 омичей.

География распространения новых случаев заражения коронавирусом: Омск – 115, Омский район – 9, Кормиловский, Черлакский районы – 7, Большереченский, Любинский, Полтавский районы – 6 Москаленский район - 5 Калачинский, Таврический районы – 3, Муромцевский, Тарский, Шербакульский районы - 2 Горьковский, Колосовский, Называевский, Павлоградский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.