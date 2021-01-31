Омич хотел продать билеты на детский спектакль, но лишился 400 тысяч

Омич стал жертвой мошенников из Владимирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полицию обратился 34-летний омич с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что планировал отвести детей на новогоднее представление перед праздниками, но у семьи неожиданно изменились планы и пойти на спектакль они уже не смогли. Тогда омич решил попробовать продать билеты через Интернет. Покупатель нашелся довольно быстро, он позвонил и попросил предоставить реквизиты для оплаты. Омич скинул номер банковской карты.

Сразу же ему поступило сообщение о попытке списания средств, а следом позвонили якобы сотрудники банка. Они предложили мужчине обезопасить накопления и перевести их на секретный счет. Мужчина согласился и снял с карты все сво накопления в размере 423 тысяч рублей. О том, что звонивший оказался мошенником, омич узнал только после того, как позвонил в банк. Но деньги он уже успел перевести.

Полицейские уже начали расследование и успели выяснить, что омич стал жертвой мошенников из Владимирской области. Об этом стало известно после проверки номера звонившего, сообщили в пресс-службе полиции. Расследование продолжается.