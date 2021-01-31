Напавшие на футболиста омского «Иртыша» рассказали подробности произошедшего

В задержании подозреваемых принимал участие ОМОН. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске наконец задержали напавших ночью 27 января на футболиста Егора Дробыша и его друга отморозков. Ими оказались двое омичей, чьи личности в ходе следствия уже установила полиция.

На допросе задержанные рассказали, что между ними и молодыми людьми завязалась драка. Нож пошел в ход в ее разгаре. О причинах нападения пока ничего не известно.

- Задержанные пояснили, что ночью, 27 января, на улице заметили двоих парней, возвращавшихся домой из магазина. Один из нападавших ударил 22-летнего потерпевшего в спину. В ходе потасовки молодым людям были нанесены ножевые ранения. В результате один из пострадавших скончался, его товарищ был доставлен с места происшествия в медицинское учреждение и прооперирован, - рассказали о допросе в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Пока показания задержанных о которых известно СМИ совпадают с тем, о чем рассказывал матери выживший друг футболиста. Сейчас ему сделали операцию и парень идет на поправку.