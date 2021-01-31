От -23 до +1: стало известно, какая погода ждет омичей на следующей неделе

Всю неделю в Омске будет идти снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные радовали омичей комфортной температурой. Было довольно тепло, чтобы просто прогуляться или заняться активными видами спорта, но первые числа февраля не будут такими же теплыми.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в начале недели в Омске ожидается существенное понижение температуры до -23 градусов ночью и до -16 днем. Небольшой мороз продержится пару дней, а потом пойдет на спад. Ближе к выходным омичам и вовсе обещают снег с дождем и +1 днем. Также всю неделю в регионе ожидают небольшие осадки в виде снега.

Из-за резких перепадов температур водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.