«Асфальт убрали вместе со снегом»: омичи рассказали, как чистят новую дорогу на Левобережье

Длинный след на асфальте появился после уборки снега с новой дороги. Фото: ВКонтакте

После морозов и пришедших за ними снегопадов омичи активно жаловались на большое количество снега на дорогах и наледь. Коснулись эти жалобы и новой дороге на Левом берегу. Мэрия пообещала заняться уборкой, когда потеплеет.

В соцсетях омич опубликовал пост, где показал, что снег действительно убрали, но также он заметил, что техника повредила еще и асфальт.

- Кажется, новую дорогу на Левом берегу, дублер 70 лет октября, слишком хорошо чистят... Дорожная техника буквально проштробила довольно длинный участок дороги, - прокомментировал фото автор поста.

В комментариях омичи шутят на эту тему, кто-то предположил, что это "новые технологии для стока воды" , а кто-то предположил, что там будет "теплый асфальт" по аналогии с теплыми полами в квартирах. Но большинство омичей сходятся во мнении, что скоро повреждения устранят.

- По данным БУ города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства", при выполнении работ по уборке снега с проезжей части новой дороги на левобережье не была задействована техника "Управления дорожного хозяйства и благоустройства", которая могла бы оставить подобные повреждения. В частности, в этом сезоне по зимнему содержанию здесь не работали автогрейдеры. По данным департамента строительства, в понедельник на данном участке будет проведено обследование, - отметили в администрации Омска.