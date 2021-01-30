Ночью Омск снова накрыли смог и едкий запах гари

Омичи в нескольких районах города пожаловались на сильные выбросы. Фото: Алексей ФОКИН

Сегодняшние ночь и утро выдались для омичей не самыми приятными. Горожане снова заметили плотный смог и почувствовали неприятные запахи. В соцсетях люди отмечают, что запах был таким сильным, что проникал в салоны автомобилей и через закрытые окна квартир.

- В районе остановки 6 Линия по улице 10 Лет Октября жутко воняет химией, гарь и смог с утра. Голова лопается, вонь просачивается в квартиру через закрытые окна, - пожаловалась одна из омичек. Такую же ситуацию описали жители Московки и поселка Светлый.

В минприроды рассказали, что проводили замеры 29 и 30 января и обнаружили следы выбросов в районах, на которые указали омичи. Сейчас специалисты ведомства проводят отбор проб.

- 29 января на автоматизированных постах наблюдений по ул. Дмитриева, ул. 4-я Поселковая, 10 лет Октября, превышений по измеряемым показателям не зафиксировано. Сегодня, 30 января, на автоматизированном послу по 10 лет Октября зафиксировано превышение оксида азота. На автоматизированном посту наблюдения по ул. К. Заслонова зафиксировано превышение ПДК по мелкодисперсным частицам. Сейчас передвижная эколаборатория проводит отбор проб, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Недавно Роспотребнадзор опубликовал список городов с самым плохим качеством воздуха, и поставил Омск в середину рейтинга.