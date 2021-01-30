Омич нарушал правила перевозки опасных веществ. Машина могла легко загореться

Водитель также нарушил и правила ПДД. Фото: скриншот с видео

Накануне недалеко от Омска на трассе "Троицкое-Чукреевка" внимание патрульных ДПС привлекла фура "Даф", которая ехала по дороге, где запрещено движение большегрузов.

Во время досмотра автомобиля выяснилось, что 25-летний водитель перевозил в автомобиле метил-трет-бутиловый эфир. Это легковоспламеняющееся вещество, которое водитель вез с нарушениями правил безопасности: без специального разрешения на перевозку, согласованного с ГИБДД маршрута, без предупреждающих табличек. Конструкция автомобиля тоже не соответствовала требованием, что могло привести к трагедии.

За нарушения ПДД и правил перевозки опасных грузов на водителя составили два административных протокола, а фуру с опасным веществом отправили на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.