Омск занял 6 место среди городов с самым грязным воздухом

Омск оказался в середине рейтинга городов с плохим качеством воздуха. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В минувший год омичи часто жаловались на выбросы, которые порой накрывали весь город. От омичей приходили сообщения о том, что густой смог и неприятный запах мешают заснуть. Этим, кажется, уже никого из горожан не удивить.

Специалисты Роспотребнадзора составили список городов с самым плохим качеством воздуха, где Омск занял 6 место. При его составлении учитывалось множество показателей, например численность населения в зонах выбросов и число классов заболеваний, которые эти выбросы могут вызывать.

- Роспотребнадзор ранжировал города - участники федерального проекта по совокупности показателей и степени выраженности аэрогенных рисков по сумме рангов следующим образом: Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Новокузнецк, Омск, Красноярск, Череповец, Липецк, Братск, Чита и Медногорск, - рассказал вице-премьер России Виктор Абрамченко.

Стоит отметить, что все города состоят в программе "Чистый воздух", которая должна помочь существенно снизить количество вредных выбросов.