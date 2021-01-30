В 2020 году стало на 22 тысячи омичей меньше

Сейчас в Омской области проживает чуть меньше 2 миллионов человек. Фото: Влад КОМЯКОВ

В прошлом году по данным Росстата население Омской области сократилось на 22 371 человека. Это на 4,7 тысячи человек больше, чем в 2019 году, а уже тогда наш регион занимал второе место по темпам снижения численности населения. В 2020 из-за пандемии много людей погибло и в других регионах России, больше, чем в Омской области этот показатель был в Кемеровской, Саратовской, Самарской, Нижегородской областях и в Москве.

Также выросли и показатели смертности. За год в регионе зафиксировали 29 850 смертей. Как сообщают специалисты, это на 21,5% больше, чем в 2019 году. Основной причиной такого роста смертности называют коронавирус и его последствия.

К концу 2020 по оценкам Росстата в Омской области проживают 1 904 294 человека, из которых в городах живут 1 388 661 человек.