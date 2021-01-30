В Омске лихач пытался сбежать от полиции, но увяз в снегу

Полицейские быстро догнали пьяного нарушителя ПДД.

Накануне ночью сотрудникам ДПС пришлось устроить погоню за водителем на "Ниссане". Автомобиль привлек их внимание во время патрулирования на улице Батумская. Водитель ехал на большой скорости, постоянно перестраиваясь.

Когда полицейские включили проблесковые маячки и попросили водителя остановиться, он не стал выполнять требований, а только прибавил газ, надеясь сбежать. Экипажу ДПС пришлось начать преследование. Погоня продлилась недолго, нарушитель решил попробовать скрыться на проселочной дороге, но быстро увяз в глубоком снегу. Он не собирался так быстро сдаваться полиции, поэтому еще долго не выходил из машины, даже пытался драться с полицейскими. Им пришлось надеть на дебошира наручники.

Уже в отделении полиции выяснилось, что у 31-летнего омича нет прав, а сам он находится в состоянии опьянения. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался. По информации пресс-службы полиции, омича по решению суда арестовали на 15 суток.