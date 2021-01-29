Омичей ждут «Спортивные выходные»

В ближайшее воскресенье, 31 января, в городе пройдет физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спортивные выходные». Акция приурочена к Международному дню без Интернета.

Так, в этот день для юных омичей в возрасте до 18 лет будет организовано бесплатное посещение спортивных объектов . Всех желающих приглашают провести досуг в клубах для детей и молодежи.

Свободный выход на лед для детей до 18 лет будет на открытых катках: «Красная Звезда» (ул. Масленникова, 142/1) «Юность» имени С.С. Бовкуна (ул. Богдана Хмельницкого, д. 221), «Энергия» (ул. 8-я Восточная, д. 22,), Ледовая арена имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, д. 8, корп. 1), в парке 300-летия города Омска (ул. Ватутина, д. 21/1)

Кроме того, все желающие в возрасте до 18 лет смогут безвозмездно посетить бассейн «Пингвин» (ул Таубе 2). Жителей города также приглашают на лыжные прогулки городских парках и на базе Центра лыжного спорта (ул. Березовая, 4).

Подробности о графике работы спортивных объектов можно найти на официальных сайтах учреждений.

Насыщенную программу подготовили клубы для детей и молодежи. Посетителей ждут подвижные игры, мастер-классы, беседы, тренинги, кинопоказы. Подробности можно уточнить в сообществах Омского молодежного многофункционального центра в социальных сетях.

Также омичи смогут поддержать профессиональные спортсменов в качестве зрителей. В парке «Советский» (ул. Андрианова, 2) лучшие лыжники города выйдут на старт соревнований, посвященных памяти героя Советского союза Н.П. Бударина. Начало в 11:30. В Ледовом дворце спорта имени Александра Кожевникова (ул. 6-я Станционная, 2/ 4) пройдут игры первенства Приволжского, Сибирского и Уральского федеральных округов по хоккею и первенства России по хоккею среди юношей 2004 – 2005 годов рождения. Начало в 10:00.