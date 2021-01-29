Экс-главу омского минздрава Ирину Солдатову заочно арестовали

Ирина Солдатова так и не стала своей в медицинской среде Омской области. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Бывший министра здравоохранения Омской области стала фигурантом уголовного дела. Более того, ее хотят арестовать – правда, пока заочно. На допрос к силовиками экс-чиновница добровольно не явилась. Вероятно, теперь показания придется давать в принудительном порядке.

– Продолжается расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, директора казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктора Бабикова и иных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе областного СУ СК. – Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности, представленным УФСБ России по Омской области. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следственных органов об избрании Солдатовой заочно меры пресечения в виде заключения под стражу.

Такую меру пресечения придется применить из-за того, что экс-министр скрывается от следствия за границей. Также сообщается, что у Солдатовой прошли обыски. Где именно, не уточняется.