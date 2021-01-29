Буйный омич сильно напугал медиков и пациентов в больнице

Врачи не смогли успокоить дебошира. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В одной из омских больниц персонал и пациентов немало напугало неадекватное поведения одного из омичей. Мужчина поступил в медицинское учреждение с ссадинами на лице. Пока ему оказывали помощь, дебошир вел себя спокойно, но после этого уходить из больницы отказался. Стал хамить и оскорблять персонал и пациентов и угрожающе себя вел. Успокоить его своими силами у медиков не вышло, поэтому они вызвали Росгвардию.

Когда приехали патрульные, дебошир успокоился. Им оказался 47-летний ранее судимый омич. Причину своего поведения он называть отказался. Для дальнейших разбирательств его доставили в полицию и завели на него протокол за мелкое хулиганство, сообщили пресс-службе Росгвардии.