В 2020 году в Омске резко выросла безработица

Пик безработицы пришелся на весну и лето. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Омскстат подсчитал, что на конец 2020 года безработными в Омске и области были 90,8 тысяч человек. Всего же в регионе насчитали 1, 02 миллиона трудоспособного населения, 930,4 тысяч из которых работу имели. На конец 2019 года 950,4 тысячи омичей имели работу, а безработными числились всего 65,5 тысяч. Это на 25 тысяч человек меньше, чем в прошлом году.

Основной прирост безработных пришелся на период самых жестких коронавирусных ограничений, на весну и лето. Тогда безработица в регионе достигала 10,5%, а безработными числились 107,8 тысяч человек, но к концу года этот показатель немного уменьшился на 17 тысяч. В процентном выражении показатель безработицы на конец 2020 года составил 8,9% против 6,4% на конец 2019.

В омскстате уточнили, что речь идет только о тех безработных, которые официально зарегистрировались на бирже труда.