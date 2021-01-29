«За выполнение особо важных заданий»: Глава района в Омской области премировал себя 1,4 млн рублей

Незаконно полученные деньги пришлось вернуть. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Руководитель Полтавского района в течение нескольких лет – с декабря 2017 по апрель 2020 года – выписывал себе премии. В общей сложности «за выполнение особо важных и сложных заданий» он поощрил себя 1,4 млн рублей. Но, к печали, главы прокуратура не оценила его служебного рвения главы и обязала вернуть украденные им деньги в бюджет.

– В ходе рассмотрения иска в суде ответчик исполнил заявленные прокурором требования, отменив вышеуказанные распоряжения, а также вернул в районный бюджет всю сумму незаконно полученных премиальных выплат, в связи с чем производство по иску прекращено, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.