Омичка украла 5 пачек кофе, чтобы перепродать

Кофе удалось продать незнакомцу на улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратились сотрудники магазина по улице Малогвардейская. Они обнаружили пропажу нескольких пачек кофе, общей стоимостью около 700 рублей.

Раскрыть кражу помогли записи с камер наблюдения. На одной из них видно, как женщина с ребенком несколько раз подходит к полкам с кофе и складывает пачки в сумку. На кассе она, естественно, не расплатилась за них. Полицейские быстро нашли воровку. Ей оказалась 34-летняя ранее судимая омичка. На допросе она рассказала, что кофе продала мужчине на улице за 500 рублей.

Совсем недавно омичку уже задерживали за мелкие хищения, тогда она получила административное наказание, но сейчас дело завели по уголовной статье "Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию", уточнили в пресс-службе полиции.