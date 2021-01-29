Омичи переживают из-за бабушки, которая просит милостыню в переходе

Такую нерадостную картину видят омичи, спускающиеся в переход возле «Дома туриста».

Неравнодушные омичи пытаются узнать подробности о судьбе пожилой женщины, которую периодически видят в подземном переходе возле остановки «Дом туриста». Автора поста, размещенного в соцсетях интересует, что такого могло случиться в жизни бабушки, что вынудило ее просить милостыню.

– Она не видит, на вопросы не отвечает, – рассказывает подписчик паблика «Инцидент Омск». – Может, кто знает ее или почему такая старенькая и беспомощная сидит в переходе, в холод и просит. Или подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться. Всем заранее большое спасибо за помощь и информацию.

Ответили более наблюдательные комментаторы.

– Каждое раннее утречко привозит ее мужчина туда, усаживает на стульчик, а вечерком забирает, вот и вся история, – пишет Кристина Даньшина.

– Бабушку, несомненно, жалко! Но, чем больше ей будут давать денег, тем дольше она будет там сидеть. Для этого ее туда и привозят, – рассказывает Елена Приходько.