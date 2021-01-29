Омич убил собутыльника потому что застолье начали без него

Подозреваемого оперативно задержали следователи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Поводом для расследования стало обнаружение изуродованного трупа в районе Нефтяников.

Следователям удалось выяснить, что тело принадлежит 58-летнему омичу без определенного места жительства. А к его убийству предположительно причастен 34-летний хозяин квартиры. Как предполагают следователи, причиной конфликта стал алкоголь. Омич пригласил бездомного выпить вместе, привел в квартиру и оставил ненадолго, а потом обнаружил, что гость начал выпивать без него. От обиды мужчина несколько раз ударил бездомного молотком по голове и лицу, но он остался жив. Тогда хозяин просто задушил несостоявшегося собутыльника.

Сейчас следствие продолжается. Подозреваемого уже задержали и направили в суд ходатайство о заключении его под стражу, уточнили в пресс-службе регионального следкома.