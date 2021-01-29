Велодорожки, пирсы на реке и смотровые площадки: Калачинск выиграл 95 млн на проект благоустройства

Новую зону отдыха разместят в центре озера Калач. Фото: news.myseldon.com

Авторы проекта «Калач на Оми» выиграли Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Судя по эскизам, планируется существенно преобразить Калачинск.

После реконструкции в этом областном городе появится территория с прогулочными тропинками, велосипедными дорожками, смотровыми площадками, системой пирсов с прокатом лодок и большой сценой. Эту зону отдыха планируют обустроить на полуострове внутри озера Калач.

На калачинский проект, по информации облправительства, в 2021 году выделят 95 млн рублей. Из них: 70 млн – из федерального бюджета, 25 – из областного.