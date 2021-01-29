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Происшествия

Омич полоснул брата ножом по горлу из-за нравоучений

После случившегося нападавший выпрыгнул в окно и попытался убежать, но его задержали
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омич напал на брата из-за нравоучений.

Омич напал на брата из-за нравоучений.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Эта история началась, как и большинство ЧП с аналогичным финалом, – с застолья. В доме на улице 22 Партсъезда выпивали два брата – мужчины 25-ти и 30-ти лет. Потом старший начал читать мораль младшему. Чтобы доходчиво объяснить, что ему не по душе нравоучения, молодой человек схватил нож и полоснул родственника по горлу.

После этого он попытался убежать, выпрыгнув в окно. Но был слишком пьян, чтобы уйти далеко. Омича задержали и будут судить. Ему повезло: брат от полученных травм не умер, а значит, по закону придется отвечать по менее тяжкой статье «Покушение на убийство».

– Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.

Криминал