Омич полоснул брата ножом по горлу из-за нравоучений

Омич напал на брата из-за нравоучений. Фото: Иван ВИСЛОВ

Эта история началась, как и большинство ЧП с аналогичным финалом, – с застолья. В доме на улице 22 Партсъезда выпивали два брата – мужчины 25-ти и 30-ти лет. Потом старший начал читать мораль младшему. Чтобы доходчиво объяснить, что ему не по душе нравоучения, молодой человек схватил нож и полоснул родственника по горлу.

После этого он попытался убежать, выпрыгнув в окно. Но был слишком пьян, чтобы уйти далеко. Омича задержали и будут судить. Ему повезло: брат от полученных травм не умер, а значит, по закону придется отвечать по менее тяжкой статье «Покушение на убийство».

– Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.