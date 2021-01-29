За последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 237 человек

Количество новых заражений в Омске резко увеличилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области за последние сутки выявили 237 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Дома смогут продолжить лечиться 177 омичей, а 60 из них отправились в ковидные госпитали. За все время наблюдений в регионе по данным минздрава зафиксировано уже 36 887 заражений.

Количество выздоровевших все же превышает количество заразившихся. Сегодня из больниц выписался 271 человек. За весь период пандемии вылечиться смогли 24 001 пациент.

К несчастью, за сутки скончались 3 человека, а общее число погибших достигло цифры 1 075.

География новых распространения новых случаев заражения коронавирусом: Омск – 170, Тарский район – 19, Большереченский, Знаменский, Называевский, Нововаршавский, Полтавский районы – 5, Азовский, Исилькульский, Крутинский, Омский районы– 3, Москаленский, Таврический, Тевризский районы – 2, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.