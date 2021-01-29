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Омичка пропила деньги на похороны собственного ребенка

Теперь ей придется отрабатывать растраченное пособие
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сельчанке придется провести 100 часов на обязательных работах.

Сельчанке придется провести 100 часов на обязательных работах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Любинском районе Омской области 32-летняя сельчанку обвинили в растрате пособия на погребение.

Следствие установило, что в августе 2020 года женщина обратилась в МФЦ, чтобы получить пособие на погребение. Омичка объяснила, что накануне родила ребенка, который, к сожалению, не выжил. Женщину предупредили, что после получения средств необходимо забрать тело из морга и организовать похороны. Но сельчанка этого не сделала. Пособие в размере 7 тысяч она сняла с карты и потратила на выпивку. О нарушении стало известно, когда истек срок хранения тела, и врачи сообщили, что ребенок, на похороны которого выдали пособие, попал в число невостребованных.

Сельчанка признала свою вину полностью, а суд, рассмотрев все доказательства, назначил ей 100 часов обязательных работ, уточнили в пресс-службе полиции.