Омичка пропила деньги на похороны собственного ребенка

Сельчанке придется провести 100 часов на обязательных работах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Любинском районе Омской области 32-летняя сельчанку обвинили в растрате пособия на погребение.

Следствие установило, что в августе 2020 года женщина обратилась в МФЦ, чтобы получить пособие на погребение. Омичка объяснила, что накануне родила ребенка, который, к сожалению, не выжил. Женщину предупредили, что после получения средств необходимо забрать тело из морга и организовать похороны. Но сельчанка этого не сделала. Пособие в размере 7 тысяч она сняла с карты и потратила на выпивку. О нарушении стало известно, когда истек срок хранения тела, и врачи сообщили, что ребенок, на похороны которого выдали пособие, попал в число невостребованных.

Сельчанка признала свою вину полностью, а суд, рассмотрев все доказательства, назначил ей 100 часов обязательных работ, уточнили в пресс-службе полиции.