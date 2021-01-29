С 12 февраля омским барам и ресторанам разрешили работать по ночам

Но масочный режим и обязательная самоизоляция омичей старше 65 лет продлены до 1 марта. Фото: Иван МАКЕЕВ

В самое ближайшее время послабления для точек общепита введут в Омске. После очередного оперштаба власти решили снять некоторые ограничения. С 1 февраля в торговых центрах смогут открыться фудкорты. А омским ресторанам и кафе разрешили работать по ночам. Сейчас же их работа ограничена временем до полуночи.

Власти обратили внимание на спад количества зараженных коронавирусом. Однако в омском правительстве считают: расслабляться рано. Именно поэтому масочный режим и обязательная самоизоляция омичей старше 65 лет на очередном заседании оперштаба продлены до 1 марта.