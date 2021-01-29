В парке 30-летия ВЛКСМ в Омске появится торговый центр с кинотеатром

В ТЦ обещают открыть кафе и кинотеатр. Фото: Евгения ГУСЕВА

На пересечении улиц Масленникова и Богдана Хмельницкого все же откроют уже достроенный торговый центр. Когда стройка только начиналась, омичи активно высказывали недовольства, но комплекс все равно возвели. Новые вопросы к застройщику появились даже у администрации, когда обнаружилось, что проект изменили во время строительства. новое здание не соответствует плану, который одобрили в мэрии. Застройщику пришлось получать новые документы.

Накануне стало известно, что новая экспертиза по проекту получила положительное заключение. Запись об этом появилась на сайте госреестра экспертиз проектной документации. Видимо, в скором времени в парке 30-летия ВЛКСМ все же откроется новый ТЦ. Застройщик обещал разместить там кроме магазинов кинотеатр и кафе, а также оборудовать подземную парковку.