В омских ковидных госпиталях станет на 600 мест меньше

В трех больницах Омска, где оказывают помощь больным коронавирусом планируют сократить количество мест. В общей сложности, коечный фонд уменьшится на 604 койки. 400 из них освободят в Областной клинической больнице. По данным минздрава, там планируют начать оказание профильной помощи. Под ковидный фонд останется 300 мест. 75 коек освободят в городской больнице № 17, там для лечение коронавируса останется 125 мест. Также 129 коек из коронавирусного фонда отдадут для лечения инфекционных заболеваний в ИУБ1 им. Д. М. Далматова. В ковидном фонде останется 76 мест.

- Для пациентов с коронавирусной инфекцией в системе оказания стационарной помощи будут задействованы свыше 3000 коек, что позволит обеспечить 36,5 % резерва коечного фонда, - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Прежде чем места отдадут в общий коечный фонд их тщательно обработают и дезинфицируют, чтобы избежать возможности распространения инфекции.