В одной из омских деревень из кранов полилась «Кока Кола»

Вот такая вода полилась у людей из крана. Фото: ВКонтакте

С необычной коммунальной проблемой столкнулись жители одной из омских деревень. В Богдановке Кормиловского района из кранов полилась «Кока Кола». Именно такого цвета там вода. На это пожаловались местные жители в соцсетях. Ранее там была авария на водопроводе.

- Вот такая вода идет в деревне Богдановка Кормиловского района, - написала омичка и приложила видео, на котором из крана идет жидкость черного цвета.

Люди жалуются: такая вода идет у них примерно три раза в неделю. При этом счета за нее превышают 1000 рублей в месяц.