В Омской области задержали браконьеров, застреливших трех косуль

Косуль застрелили из охотничьего карабина. Фото: УМВД России по Омской области

В Москаленском районе задержали троих браконьеров, которые убили трех косуль. Все произошло 18 ноября. 54-летний омич позвонил приятелям из поселка Лузино и предложил поохотиться.

Вечером они все вместе они выехали на «Ниве» в охотничьи угодья. Под утро они выслали и убили животных. Свою добычу они решили разделать прямо на месте, но попались с поличным.

Яркий свет и звуки выстрелов привлекли охотинспекторов, которые приехали на место как раз в тот момент, когда браконьеры делили добычу.

– Полицейскими изъяты орудия преступления: ружья, охотничьи ножи, фара. На месте происшествия обнаружены туши косуль, гильзы, окурки.

В рамках расследования проведены ветеринарная, баллистическая, биологическая экспертизы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Причиненный экологии Омской области в результате незаконной охоты ущерб обвиняемые возместили в полном объеме. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция, предусмотренная ч. 2 ст. 258 УК РФ - лишение свободы на срок до 5 лет.