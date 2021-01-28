Омские волонтеры выхаживают собаку, спасенную из пожара

Собака получила ожоги и надышалась дымом. Фото: скриншот с видео

В Омске часто случаются пожары в частных домах. На одном из таких спасти хозяйку дома не удалось, а вот ее собаке повезло больше. Напуганное, полуживое животное из огня спасли пожарные, тушившие возгорание. Они завернули собаку в мокрое одеяло, чтобы спасти от огня и немного охладить и вынесли из полыхающего дома.

Волонтеры не смогли сразу забрать пса, долго пришлось искать человека с автомобилем. Это время животному пришлось провести на улице, от чего мокрая ткань буквально примерзла к собаке. На первый взгляд животное не сильно пострадало, но волонтеры пока ничего не утверждают.

- Похоже, когда начался пожар, собака была где-то привязана, а что-то пластмассовое плавилось и падало на нее. Освободить ее от пластмассы сложно. Особенно на морде капли слишком близко к глазам, но убрать все это нужно, иначе под пластмассовой коркой все может загнить, - рассказывали волонтеры приюта.

Оказалось, что это девочка и сейчас за ее состоянием наблюдают врачи, а волонтеры ведут сбор средств для реабилитации.