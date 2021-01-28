Детсад в Рябиновке достроят к этой весне

Фото admomsk.ru

Это дошкольное учреждение будут посещать около 200 детей. Сейчас в здании завершается отделка помещений, наклеивают линолеум, прокладывают внутренние инженерные коммуникации, монтируют системы вентиляции, навесной фасад, охранно-пожарную сигнализацию и системы автоматизации комплекса. Выполнен монтаж лестничных маршей, внутренние сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, смонтированы тепловой и водомерный узел, вводно-распределительное устройство системы электроснабжения. На территории дошкольного учреждения уже установлены малые формы и прогулочные веранды, а также смонтировано ограждение.

Заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова сообщила, что в марте будут завершены все поставки оборудования и мебели.

- Мы сможем увидеть, каким будет детский сад, какая в нем будет атмосфера, шторы, мебель и, главное, игрушки, ведь именно они создают атмосферу, - считает зам градоначальника. - На сегодняшний день мы этот детский сад будем присоединять к уже действующему детскому саду № 119. Часть детей из этого детского сада будет переведена сюда, также будет осуществлен добор.

Фото admomsk.ru

Здание будущего детсада строилось 6 лет, а предыдущий подрядчик ООО «Дорстрой» не завершил работы. Контракт ООО Строительная компания «Лидер» был заключен 26 июня прошлого года на денежные средства, выделенные из городского бюджета вне национального проекта «Демография». Как пояснил генеральный директор строительной компании «Лидер» Константин Овчинников, эта задержка строительства связана с тем, что проект охранно-пожарной сигнализации пришлось корректировать - он не соответствовал современным требованиям, ведь нормы менялись. Кроме того, был вопрос и по противопожарным дверям, по лестничным маршам, по кровле. Инженерное оборудование было заменено, поскольку выпуск его уже прекращен.

Кстати, в 2020 году в Омске в рамках национального проекта «Демография» и при софинансировании из всех уровней бюджета построили и сдали в эксплуатацию 4 новых детских сада: на улицах Ватутина, Краснознаменной, 21-й Рабочей и Лисицкого.