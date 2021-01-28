Райффайзенбанк предлагает корпоративным клиентам новый продукт с повышенной ставкой для размещения долларовой ликвидности

Райффайзенбанк запустил новый продукт в рамках линейки инвестиционных услуг для корпоративного бизнеса. Теперь клиентам доступно размещение денежных средств по наиболее выгодным ставкам в долларах США, которые обеспечиваются за счет платформы доверительного управления группы Райффайзен.

Новый продукт позволяет бизнесу размещать свободную ликвидность в валюте по конкурентным ставкам, которые аналогичны ставкам на международных денежных рынках. Порядок размещения денежных средств предусматривает возможность выбора срока, суммы и ожидаемой ставки.

«В рамках линейки прайм-брокерских и инвестиционных продуктов Райффайзенбанк разработал новый эффективный и удобный инструмент по размещению долларовой ликвидности для корпоративных клиентов. Он позволяет нам предлагать корпоративным клиентам более интересные ставки, нежели по обычным валютным депозитам. В текущей финансовой ситуации глобального снижения долларовых ставок мы уверены, что такая возможность будет интересна нашим клиентам корпоративного сектора, размещающим валютную ликвидность», — прокомментировал Антон Кеняйкин, руководитель отдела продаж на рынках капитала институциональным инвесторам Райффайзенбанка.

«В прошлом году мы отмечали высокий спрос на продукты по размещению свободой ликвидности среди сибирских корпоративных клиентов. Клиенты стремились использовать современные инструменты с повышенной доходностью. В этом году тренд сохраняется. Появление нового продукта для размещения долларовых активов стало особенно долгожданным. Уверен, что наше предложение по достоинству оценят как существующие, так и новые клиенты в регионе», – отметил Илья Шаталов, руководитель направления по работе с крупными компаниями Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.