Следком обещает вознаграждение за информацию об убийцах омского футболиста Егора Дробыша

Следком гарантирует вознаграждение тем, кто поделится полезной информацией о случившемся. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, трагедия случилась в ночь на среду, 27 января. На 21-летнего футболиста омского Егора Дробыша «Иртыша» и его 22-летнего друга Виталия Романчука напали неизвестные. Первый от удара ножом в сердце скончался на месте происшествия. Второй успел позвонить своей маме и рассказать о случившемся. Его спасли.

Парню сделали операцию, он уже пришел в себя и дал показания. Однако в деле, судя по всему, остается еще много неясностей. В связи с этим следком обращается к свидетелям. Тем, кто предоставит информацию, которая поможет расследованию, гарантируют вознаграждение.

Сообщить сведения можно по телефону доверия следственного управления 395-506 или по телефону 02 и 30-46-46.

– По делу работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Отрабатывается несколько версий, в том числе версии о нападении из корыстных мотивов, из личных неприязненных отношений, а также другие. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление виновного лица. Проведены осмотры местности, изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, назначены необходимые исследования и экспертизы. Расследование продолжается.