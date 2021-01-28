Названа дата прощания с омским футболистом Егором Дробышем

Прощание с Егором Дробышем состоится уже завтра.

Накануне Омск потрясло сообщение о том, что в районе Нефтяников ночью на двух молодых парней совершили нападение с ножом неизвестные. Один из них скончался, второй с тяжелым ранением попал в больницу. Погибшим оказался 21-летний футболист "Иртыша" Егор Дробыш. Его приятель оказался в больнице и после удачной операции уже идет на поправку.

Футбольный клуб объявил о времени и дате прощания со спортсменом. Оно состоится 29 января в 14:00 по адресу улица Взлетная 9.

Следствие продолжается и нападавших ищут. Следственный комитет ищет свидетелей этого происшествия и предлагают вознаграждение за полезную информацию.