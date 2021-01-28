В Омске потеплеет до нуля градусов

Снег в Омске сначала начнет таять, а потом снова намертво замерзнет, превратившись в лед. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неожиданно пришедшее в Омскую область потепление продержится еще несколько дней, потом ожидается понижение температуры и снова почти весенняя температура.

Самой холодной, по прогнозу портала rp5, станет ночь с воскресенья на понедельник, 1 февраля. Столбики термометров опустятся до -18...-23 градусов. При этом субъективно такой мороз из-за ветра и повышенной влажности будет ощущаться как -29. А уже в среду, 3 февраля, будет самый теплый за последнее время день. Воздух на улице прогреется до 0...-1 градуса. Не исключены осадки в виде мокрого снега.

Тепло в регионе продержится еще несколько дней, потом морозы вновь начнут отвоевывать свои позиции.