Новую «Арену Омск» возводят с опережением графика

Новое здание "Арены Омск" строят с опережением графика на несколько недель.

Омичи пристально наблюдают за ходом строительства нового здания "Арены Омск" с самого начала возведения. Сейчас издалека уже можно увидеть очертания будущей арены. За ходом работ следят не только омичи, но и чиновники. Сегодня на стройке побывал вице-президента ФХР по вопросам строительства и эксплуатации спортивных сооружений Рамиль Нагимуллин. Не месте он пообщался с представителем подрядчика и узнал, что работы на объекте идут с опережением графика на несколько недель. Работы там действительно не прекращаются, еще недавно строители заканчивали заливать фундамент, а теперь активно возводят этажи.

Строители активно возводят этажи будущей ледовой арены. Фото: omskportal.ru

Всего в новой арене их будет 6. Трибуны смогут вместить 12 тысяч зрителей, а для спортсменов предусмотрят спортзал, бассейн и восстановительный центр.

Все наружные работы строители обещают завершить осенью. Монтировать несущий каркас по плану должны закончить уже в июне 2021, а в октябре появится крыша. но полностью сдадут объект только через год, в сентябре 2022, останется внутренняя отделка.

На онлайн-картах здание арены уже смоделировали с 3D формате. Фото: 2ГИС

Тем временем в популярных картах 2ГИС уже появилась объемная модель будущей арены и омичи могут довольно детально посмотреть, как будет выглядеть новое здание.