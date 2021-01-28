За последние сутки коронавирусом в Омской области заразились 166 человек

В больницу отправили 38 заразившихся, остальные продолжат лечиться дома. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за последние сутки коронавирусом заразилось 166 человек. 128 омичей смогут продолжать лечение дома, а вот 38 пациентов медики решили госпитализировать. Общее число заболевших в регионе составило уж 36 650 человек.

За последние сутки медики зафиксировали 273 выздоровевших. За все время наблюдений в Омской области справились с ковидом уже 23 730 человек.

К несчастью, COVID-19 продолжает уносить человеческие жизни. Омские медики сегодня констатировали 3 летальных случая. Общее число погибших в регионе составляет 1 072 человека

География распространения новых случаев заражения: Омск – 125, Большереченский район – 9, Марьяновский район – 6, Калачинский, Москаленский районы – 5, Называевский район – 4, Омский район – 3, Исилькульский, Тюкалинский районы – 2, Горьковский, Кормиловский, Муромцевский, Таврический, Тарский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.