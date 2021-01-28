Трое омских полицейских отправятся в колонию за избиение бизнес-леди и ее дочери

Суд уже вынес решение по делу полицейских. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Таврическом районном суде завершилось рассмотрение дела троих сотрудников ОЭБ и УМВД, которых обвиняли в превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью.

Сам инцидент произошел в середине весны 2018 года. Тогда трое полицейских приехали в магазин местной предпринимательницы якобы для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Осматривали павильон полицейские без поручения следователя и оформления положенных документов. Как рассказывала потерпевшая, силовики вели себя агрессивно, применяли физическую силу к ней, ее несовершеннолетней дочери, которая тоже оказалась в магазине, а также к продавцам и покупателям, которые не успели уйти. Полицейские избивали женщин и оскорбляли их, ребенка грубо бросали на пол. В результате четыре женщины получили травмы, а у дочери предпринимательницы судебная экспертиза выявила

посттравматическое расстройство после пережитого стресса, уточнили в пресс-службе суда.

Рассмотрев все представленные следствием доказательства, суд принял решение назначить двум подсудимым по 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а третьему чуть меньше - 3 года 9 месяцев заключения.