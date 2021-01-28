В Омске из четырех колледжей сделают два

Благодаря объединению студенты смогу учиться только в первую смену. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В омском министерстве образования рассказали о планах по оптимизации нескольких учебных заведений. Оказалось в министерстве планируют объединить несколько колледжей. Из четырех учебных заведений получится два. Педагогический состав планируют сохранить в полном объеме, а вот административным работникам придется приготовиться к сокращениям.

В минобре уточнили, что техникум высоких технологий машиностроения присоединится к Омскому авиационному коллежу, а региональный многопрофильный колледж станет частью торгово-экономического колледжа им. Зуйковой. В ведомстве считают, что такие изменения помогут отказаться от обучения во вторую смену и укрепят материальную базу учебных заведений.