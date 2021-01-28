Бывший муж омички чуть не зарубил ее возлюбленного и поджег дом с пятью детьми

В Омской области бывший любовник напал на семью женщины, и чуть не убил ее нового сожителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области полицейские разбираются в обстоятельствах семейного конфликта, который разыгрался в селе Милоградовка и чуть не унес несколько жизней.

Как удалось установить следователям, конфликт произошел во дворе дома женщины, которая и обратилась в полицию. Она и ее возлюбленный находились во дворе, когда на территорию зашел бывший сожитель, практически сразу разгорелся конфликт. Мужчина распылил газовый баллончик, который взял с собой, втолкнул женщину в дом, схватил топор и ударил соперника по голове. Смертельных ранений нападавший ему не нанес, и мужчина успел забежать в дом и закрыть дверь. На этом злоумышленник не успокоился, он поджег дом. В тот момент в доме находились еще пятеро несовершеннолетних детей. Выбраться из дома через окно семье помогли соседи, которые и вызвали помощь. В пожаре никто не пострадал, выгорела только веранда дома.

Задержать 30-летнего жителя Исилькуля удалось быстро. По фактам поджога и нападения проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе полиции.