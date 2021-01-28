Из-за открытия новой дороги на Левобережье в центре Омска изменили работу светофора

Работу светофора изменили, чтобы сократить пробки. Фото: пресс-служба администрации Омска

В мэрии Омска сообщили, что на улице Фрунзе изменили режим работы светофора. Поводом для этого стало открытие новой дороги не Левом берегу от метромоста до 3-й Островской. Изменился транспортный поток, машин стало больше и времени, чтобы проехать светофоры на улице Фрунзе не хватало. из-за этого образовывались заторы.

- Для сокращения затрат времени на проезд указанных участков, снижения плотности потока, увеличения пропускной способности 27 января 2021 по улице Фрунзе на пересечении с улицами Красный Путь, Орджоникидзе, Герцена, Гусарова внесены изменения в работу светофорных объектов в утренние часы пик с увеличением времени разрешающего сигнала светофора для транспорта, движущегося по улице Фрунзе, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Сегодня и завтра специалисты будут наблюдать за организацией движения на этих участках. При необходимости работу светофоров снова скорректируют.