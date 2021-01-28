В Омской области из-за порыва трубы затопило целое село

На дороге между домами стоит вода. Фото: ВКонтакте

В соцсетях жители села Заречное в Нововршавском районе опубликовали тревожный пост, в котором рассказали о проблемах с водой. Свою жалобу они подтвердили фотографиями, на которых действительно видно, что проблема есть.

Авария на водопроводе произошла еще неделю назад. Фото: ВКонтакте

Как минимум одну улицу залило так сильно, что вода не успела замерзнуть и стоит огромной лужей. Она разрослась до такой степени, что превратила дорогу в реку и опасно близко подбирается к жилым домам.

Вода уже подбирается опасно близко к жилым домам. Фото: ВКонтакте

Сельчане в своем посте говорят, что трубу прорвало больше недели назад. Они пытались добиться ремонта, но безуспешно. Коммунальные службы не приехали. Теперь местные жители опасаются, что их затопит посреди зимы.