В Омской области из-за порыва трубы затопило целое село

На дороге между домами стоит вода.
Фото: ВКонтакте
В соцсетях жители села Заречное в Нововршавском районе опубликовали тревожный пост, в котором рассказали о проблемах с водой. Свою жалобу они подтвердили фотографиями, на которых действительно видно, что проблема есть.
Авария на водопроводе произошла еще неделю назад.
Фото: ВКонтакте
Как минимум одну улицу залило так сильно, что вода не успела замерзнуть и стоит огромной лужей. Она разрослась до такой степени, что превратила дорогу в реку и опасно близко подбирается к жилым домам.
Вода уже подбирается опасно близко к жилым домам.
Фото: ВКонтакте
Сельчане в своем посте говорят, что трубу прорвало больше недели назад. Они пытались добиться ремонта, но безуспешно. Коммунальные службы не приехали. Теперь местные жители опасаются, что их затопит посреди зимы.