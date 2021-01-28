«Мама, нас пырнули! Егор без сознания, у меня - дырка»: Появились детали первого после нападения звонка друга омского футболиста Дробыша

Футболиста "Иртыша" убили ударом ножа в сердце. Фото: ВКонтакте

Следственный комитет и полиция ищут нападавших на экс-игрока омского "Иртыша" 21-летнего Егора Дробыша и его другая Виталия. Спортсмен умер, его приятель получил тяжелое ранение, но выжил. Сейчас Виталий пришел в себя после операции в больнице. Его мама рассказала о первом звонке сына в ту страшную ночь.

- Виталий позвонил и, плача, закричал: «Мама, нас ножом пырнули! Егор без сознания, и у меня дырка». Я пыталась его успокоить, затем вызвала скорую, - рассказала мама выжившего.

По ее словам, она сразу же с мужем поехала на место происшествия. Через 15 минут они приехали, но там уже была полиция и скорая. Нападавшие до сих пор не найдены.