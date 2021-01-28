«Сердце разрывается от случившегося»: Мама омича, на которого напали с ножом в Нефтяниках, рассказала о его самочувствии

Виталия удалось спасти.

Напомним, трагическое событие произошло в городке Нефтяников в ночь на 27 января. На двоих молодых людей напали неизвестные. Один из них – 21-летний футболист омского «Иртыша» Егор Дробыш – скончался на месте. Его 22-летнего друга Виталия Р. удалось спасти. Накануне ему сделали операцию, сейчас жизни парня уже ничего не угрожает.

– Он уже в палате, но я его еще не видела и не слышала. Сердце разрывается от случившегося, – рассказала «Комсомольской правде в Омске» мама Виталия. – Хотим одного: чтобы очевидцы помогли следствию найти тех, кто это сделал, и, чтобы не писали ерунды те, кто не был там. Спасибо огромное всем, кто пытается нам помочь!

В этой истории пока больше вопросов, чем ответов. Следователи уже опросили потерпевшего и изучили записи с камер наблюдения, установленных на соседних с местом ЧП домов. Расследованием этого происшествия занимаются сразу два ведомства – Следственный комитет и УМВД.