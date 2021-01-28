Омичка, лишенная родительских прав, получила 60 тысяч на детей

Мать уже лишили родительских прав на детей, но все рано выплатили пособие. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Очередное мошенничество с выплатами на детей удалось раскрыть в Омской области. Подобные истории часто происходили во время разовых выплат на детей из-за пандемии коронавируса.

Как установили следователи, жительница Усть-Ишимского района обратилась в ПФР за единовременными выплатами на троих детей. Она сознательно не указала, что родительских прав на тот момент ее уже лишили. Таким образом ей удалось получить 60 тысяч рублей. Обман вскрылся значительно позже в ходе проверки прокуратуры.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, женщина полностью признала вину, а дело уже рассмотрели в районном суде. Женщине назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.