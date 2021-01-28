Омскую мэрию обязали осветить темную улицу в Кировском округе

омич пожаловался на отсутствие фонарей в проуратуру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру обратился один из омичей, проживающий в Кировском районе. Он пожаловался на отсутствие уличного освещения на улице Седова. Прокуратура вынесла представление в адрес департамента дорожного хозяйства, но светлее на проблемном участке так и не стало. Поэтому прокуратура Кировского округа обратилась в суд.

В суде требования районной прокуратуры удовлетворили в полном объеме и обязали мэрию все же организовать освещение сообщили в пресс-службе ведомства. Выполнение решения суда прокуратура обещает взять под контроль.