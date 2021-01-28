Приятель убитого омского футболиста пришел в себя после нападения

Одного из парней, на которых напали, удалось спасти. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22-летний омич Виталий Р. пришел в себя и уже пообщался со следователем. Накануне он пережил сложную операцию.

– В легком были кровь и воздух, поэтому молодого человека нужно было срочно прооперировать, – сообщил «12 каналу» заместитель главного врача по хирургии Владимир Зайцев. – Была реальная угроза смерти. К счастью, благодаря реанимационным действиям фельдшеров бригады скорой помощи, которые «откачивали» парня до приезда в больницу, он поступил в КМХЦ при стабильной гемодинамике. Поэтому противопоказаний к операции не было. Пациент поступил с кровопотерей, но спасти его удалось благодаря слаженным и оперативным действиям – как фельдшеров скорой, так и медиков КМХЦ.

Напомним, в ночь на 27 января на молодого человека и его приятеля, футболиста Егора Дробыша, напали неизвестные. Егор от удара ножом в сердце умер сразу, Виталия удалось спасти.

Нападавших сейчас ищут сотрудники сразу двух ведомств – Следственного комитета и УМВД.