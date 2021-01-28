Мэрия пожаловалась в прокуратуру на отключение тепла в ковидном госпитале

Пациентам ковидного госпиталя пришлось мерзнуть из-за отключения на теплосетях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Омска приняли решение обратиться в прокуратуру с жалобой на отключение тепла в городской больнице №11. В этой больнице оказывают помощь больным коронавирусом, поэтому бесперебойное обеспечение медучреждения теплом и горячей водой особенно необходимо. В мэрии уточнили, что по информации минздрава в больнице отключали и то, и другое.

- На межведомственной комиссии по вопросам устойчивого функционирования ЖКХ города, в официальных обращениях администрация города неоднократно указывала теплоснабжающей организации на необходимость обеспечения бесперебойного теплоснабжения медицинского учреждения, - отметили в пресс-службе мэрии.

Власти направили в прокуратуру официальное письмо, в котором попросили принять меры прокурорского реагирования и обеспечить теплом пациентов больницы и других омичей.